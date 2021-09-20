SBK davasında geri sayım başladı

ABD’nin talebiyle Avusturya’da gözaltında tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın tutukluluk süreci uzuyor. Wels mahkemesi henüz ABD’nin iade dosyasını karara bağlamadı. Karar çıkarsa, dosya Adalet Bakanlığı’na gidecek.

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Avusturya’da, ABD'nin kara para ve mali suçlar nedeniyle yakalattığı Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili iade süreci devam ediyor.

22 Eylül'e kadar verilen tutuklama kararı ise, “ABD'nin başvurusuna istinaden iade süreci sonuçlanana kadar“ devam edecek. Mahkeme kaynakları ve Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Volkan Dülger, 22 Eylül'e kadar verilen tutukluluğa devam kararının kesin bir karar olmadığını, bunun anlamının “22 Eylül günü tutukluluk kararının yeniden gözden geçirilmesi” olduğunu dile getirdi.

Tutukluluk kararının üst mahkemelere yapılan itirazlar, dava sürecinin uzaması gibi nedenlerle sürekli değişebileceği belirtiliyor.

SAVCILIK: DOSYA VİYANA'YA GİDER

Öte yandan Wels Başsavcılığı SÖZCÜ'ye yaptığı son açıklamada, “ABD'nin iade dosyasıyla ilgili henüz bir karar çıkmadığını, bu karar çıkarsa, Türkiye'nin iadesine ilişkin verilen kararla birlikte dosyanın Viyana'daki Avusturya Adalet Bakanlığı'na iletileceğini” vurguladı.

Mahkemenin, usulen her iki iade başvurusunu kabul etmesi durumunda, son kararı Adalet Bakanlığı verecek.

ABD'YE PARA ÖDENİRSE…

Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin isteği üzerine yakalandığı ve onun isteğiyle tutuklanmıştı. Türkiye ise bu tutuklamayı duyunca Korkmaz'ın iadesini talep etmişti.

Bu durumda iade için işaretler ABD'yi gösteriyor. Ancak Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatları, ABD maliyesi ile anlaşıp bir iddiaya göre 130 milyon dolar, başka bir iddiaya göre yaklaşık 400 milyon Dolar'ın üzerindeki parayı iade etmeyi kabul ederse, ABD'nin iade talebinden vazgeçme ihtimali de bulunuyor.