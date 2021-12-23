Seks tarikatı davasında jüri, Maxwell hakkındaki kararını Noel’den sonra verecek

Pedofil iş insanı Jeffrey Epstein'in eski sevgilisi Ghislaine Maxwell’in yargılandığı davada karar, Noel sonrasına kaldı. Epstein’e reşit olmayan kızlar bulmakla suçlanan Maxwell, suçlu bulunması halinde ömrünün geri kalanını hapishanede geçirecek.

Sozcu.com.tr

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ABD’yi sarsan seks ticareti ve cinsel istismar davasında jüri, kararı Noel'den sonra vereceğini açıkladı.

Davada, pedofil iş insanı Jeffrey Epstein’in eski sevgilisi Ghislaine Maxwell, para karşılığında Epstein’e yardım etmekten yargılanıyor.

Fuhuş, insan ticareti ve cinsel istismar suçlarından yargılanırken 2019'da hapishanede intihar eden Epstein'e reşit olmayan kızlar bulmakla suçlanan Maxwell, Noel dönemine denk gelen 60. yaş gününü demir parmaklıklar ardında geçirecek.

JÜRİ, BAZI İFADELERİ GÖZDEN GEÇİRDİ

ABD'de görülen davada jürinin kararı Noel'den önce verebileceği belirtiliyordu ancak jüri, Noel arası vermek istediğini belirterek izin istedi.

Pazartesi günü yapılan kapanış konuşmaları sonrasında jüri, iki gün boyunca Maxwell'le ilgili karar vermeye çalıştı. Jüri üyeleri, Maxwell aleyhine ifade veren bazı kadınların ifadelerini gözden geçirdi.

Jüri, 2002'de 14 yaşındayken Epstein'in kendisini istismar ettiğini ve Maxwell'in de çıplak vücuduna dokunduğunu söyleyen bir tanığın da ifadesinin detaylandırılmasını istedi.

“TEHLİKELİ BİR AVCI”

Savcılık avukatı Alison Moe, jüriye yaptığı kapanış konuşmasında, Maxwell’in savunmasız çocukları avlayan bir kadın olduğunu söylemişti. Moe, Maxwell’in 30 milyon dolar karşılığında küçük yaştaki ve sorunlu ailelerden gelen kızları Epstein’in evlerine götürdüğünü, aynı şeyi tekrar tekrar yapan tehlikeli bir avcı olduğunu belirtmişti.

Maxwell'in avukatlarıysa, savcılığın Maxwell'i Epstein'in işlediği suçların günah keçisi olarak göstermeye çalıştığını öne sürerek müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunuyor.

Savunma, Maxwell aleyhine konuşan dört tanığın para karşılığında savcılıkla işbirliği yaptığını iddia ediyor.

Maxwell, suçlu bulunması halinde ömrünün geri kalanını hapishanede geçirecek.

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