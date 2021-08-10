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Sibirya’daki yangınlarda dumanlar ilk kez Kuzey Kutbu’na ulaştı

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki orman yangınlarında duman tarihte ilk kez Kuzey Kutbu'na ulaştı. NASA Orta Çözünürlüklü Görüntüleme Spektroradyometresi (MODIS), ülkenin kuzeyi boyunca yayılan dumanları görüntüledi.

SOZCU.COM.TR
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Sibirya’daki yangınlarda dumanlar ilk kez Kuzey Kutbu’na ulaştı

Rusya’nın kuzeyinde bulunan Sibirya bölgesinde devam eden orman yangınlarının dumanı, tarihte ilk kez Kuzey Kutbu’na ulaştı.

NASA’ya bağlı Orta Çözünürlüklü Görüntüleme Spektroradyometresi, ülkenin kuzeyi boyunca yayılan dumanı görüntüledi.

NASA, tarafından yapılan açıklamada dumanın haftalardır bölgede bulunduğuna dikkat çekerek Yakutsk (Rusya’nın uzak doğusu) şehrinde yaşayan 280 bin kişinin kötü hava kalitesine maruz kaldığı ifade edildi.

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