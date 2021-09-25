Somali’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı: En az 8 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bomba yüklü araçla ile düzenlenen saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Somali’nin başkenti Mogadişu’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.

Hamarjajab ilçesi bölge komiseri Muawiye Mudeey, “Ceelgaab kavşağında infilak eden araç en az 8 kişiyi öldürdü, çok sayıda kişiyi de yaraladı” bilgisini paylaştı.

Saldırı sonrası aracın alev aldığı görülürken, bölgeden yoğun duman yükseldi. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü El Şebab üstlendi.