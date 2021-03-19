Son dakika… ABD: Türkiye S-400’lerden vazgeçmeli

Gazetecilere ABD-Türkiye ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulunan ABD’nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield şu ifadeleri kullandı:
* Türkiye S-400’lerden vazgeçmeli. Amerikan Kongresi’nde savunabileceğimiz tek çözüm bu.
* Bu bir Türk – ABD meselesi değil, Rusya – ABD meselesidir. Rusya ile askeri alışveriş devam ederse daha ciddi yaptırımlar gelir.
* S-400 krizinin çözümünün yolu, Türkiye’nin S-400’ler sahip olmamasından geçiyor. Bu yaklaşım kişisel değil, tamamen yasal gereklilik.
* Görüş birliği içinde olduğumuz konular ayrılıklardan fazla. Türkiye’nin kritik NATO görevinin de farkındayız.