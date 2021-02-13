Son dakika… Japonya’da büyük deprem: Tokyo’daki binalar sallandı

Japonya Meteoroloji Ajansı, Fukuşima kıyılarında büyük bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Ajans, depremin büyüklüğünün 7.1 olduğunu belirtti.

Ajans, depremin merkez üssünün Fukuşima’nın açıklarında 60 kilometre derinlikte olduğunu belirterek, tsunami alarmı verilmediğini belirtti.

TOKYO’DAKİ BİNALAR SALLANDI

Depremin yerel saatle 23:08’de meydana geldiği belirtilirken depremin olduğu bölgeye yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki başkent Tokyo’da binaların sallandığı aktarıldı.

Deprem nedeniyle büyük bir hasar meydana gelmediği aktarılırken devlet televizyonu NHK de Tokaimura nükleer tesisinde herhangi bir problem olmadığını duyurdu.

AFAD’DAN AÇIKLAMA

Depremle ilgili AFAD’dan yapılan açıklamada “Japonya’da saat 17.07’de (TSİ) 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerine yer verildi.