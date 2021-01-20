Son dakika… Madrid’de patlama

Madrid’deki patlamanın nedeni henüz bilinmezken, can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde binanın ağır hasar aldığı, binanın bulunduğu sokağın ise savaş alanına döndüğü görüldü.

Reueters’ta yer alan habere göre, Toledo caddesinde meydana gelen patlama sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı ve bina içerisinde mahsur kalan kişilerin olduğu belirtildi.

Patlamanın olduğu bölgede polis geniş çaplı güvenlik önlemi alırken çevre binalar tahliye edildi.