Sosyal medya bunu konuşuyor: Google Maps’de gizemli kara delik

Sosyal haber ve tartışma platformu Reddit'te bir kullanıcı Google Maps'i incelerken okyanusun ortasında siyah bir kara delik bulduğunu açıkladı. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu olurken, kara deliğin gizemi de bir süre sonra çözüldü.

Sozcu.com.tr

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Sosyal medya, bir Reddit kullanıcısı tarafından ilk kez ortaya çıkarılan ve Google Haritalar’da saptanan ‘kara deliği’ konuşuyor. Reddit’te Kokoblocks tarafından paylaşılarak ortaya çıkan görsellerde ada gibi görünen ama ada olmayan görüntü ise ‘kara delik’ olarak paylaşıldı.

Reddit kullanıcıları arasında başlayan ve kısa sürede sosyal medyaya yayılan tartışmada, kara deliğin aslında bir ada mı, başka bir dünyaya açılan bir portal mı yoksa gizli bir askeri üs mü olduğu tartışıldı. Bazı kullanıcılar ise gizemli kara deliğin Lost dizisindeki ada olduğunu iddia etti.

‘BİR ADAYA HİÇ BENZEMİYOR’

Meraklı bir Reddit kullanıcısı Google Haritalar’ı kullanırken okyanusun ortasında bulduğu kara delikle ilgili “Bu da ne böyle” diye yazdı, “Bu bir adaya hiç benzemiyor.”

Jazzlike_Log_709 isimli kullanıcı ise”İlk düşüncem sansürlendiğiydi,” diye yanıtladı. “Böylesine sığ, küçük bir ada veya doğal bir oluşumun böyle siyah olması mantıklı olmaz.” dedi.

WordsSideKick.com’ın bildirdiğine göre, Google genellikle askeri üsler veya hapishaneler gibi “hassas” siteleri bulanıklaştırıyor. Bunu, konumları ve yapıları hakkında bilgi ifşa etmekten kaçınmak için yapıyor.

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