SPD ve başbakan adayı Scholz hızlı başladı

Almanya'da seçimlerden oylarını artırarak çıkan Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) lideri Olaf Scholz, seçimin ardından hızla kolları sıvadı... Seçimin kaybedeni CDU’nun başındaki Armin Laschet’in de, diğer iki parti Yeşiller ve Liberaller ile koalisyon ihtimalini gören Scholz, bu hafta "koalisyon sondajı" için iki partiye davet gönderiyor.

Sozcu.com.tr

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SPD Grup Başkanvekili Rolf Mützenich, “Yeşiller ve Liberaller'i (FD) bu hafta davet ettik. Eğer isterlerse, bu hafta içerisinde yeni hükümet kurmak için görüşmelere başlayacağız” açıklamasını yaptı.

Mützenich, hızlı ve güvenilir bir şekilde sürdürülecek görüşmelere hazır olduklarını açıkladı.

Alman halkının yüzde 55'i de kazananların hükümet kurmasını isterken, SPD- Yeşiller- Liberal ittifakını destekliyor.

ÜÇÜNÜN FARKLI YÖNLERİ

Partilerin üzerinde anlaşması gereken konular ise oldukça fazla… SPD, asgari ücretin artırılmasını ve konut kıtlığına karşı çözüm getirilmesini istiyor. Yeşiller'in ağırlık noktası, çevreyi korumak için vergilerin artırılması ve iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde sıfır CO2 emisyonu, FDP'nin politikası ise statükonun hiçbir şekilde bozulmaması, vergi artırımına gidilmemesi.

LASCHET PUSUDA BEKLİYOR

CDU lideri Armin Laschet ise, bu görüşmelerin bir şekilde olumsuz sonuçlanmasını bekliyor. Laschet'in planı, bir dönemler SPD lideri Helmut Schmidt'in, Kohl karşısında kaybetmesine rağmen hükümeti kurması gibi; CDU- Yeşil- Liberal hükümetini kurabilmek.

SPD veya CDU'nun üçlü hükümetlerinin ikisi de olmazsa, SPD/CDU hükümeti de kurulabiliyor.

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