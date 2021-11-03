Taliban, yabancı para birimlerini yasakladı

Afganistan'da Ağustos ayında yönetimi ele geçiren Taliban'dan dikkat çeken bir ekonomik hamle geldi. Taliban yönetimi, bundan böyle ülkede yabancı para birimlerinin kullanımını yasakladıklarını açıkladı.

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Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz gün geçtikçe derinleşirken, Taliban hükümetinden çok tartışılacak bir hamle geldi.

Taliban, çöküşün eşiğindeki ekonomilerini daha da bozabilecek hamle yaptı ve Afganistan’da yabancı para birimlerinin kullanımını yasakladıklarını açıkladı. Taliban tarafından yapılan açıklamada “Ülkedeki ekonomik durum ve ulusal çıkarlar, tüm Afganların her ticaretinde Afgan para birimini kullanmasını gerektiriyor” ifadeleri kullanıldı.

Afganistan’da ekonomi, Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından uluslararası mali desteğin geri çekilmesi nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. Özellikle ABD Doları Afganistan pazarlarında yaygın olarak kullanılıyor. Dolar ayrıca Pakistan gibi Afganistan’ın komşularıyla sınır olan bölgelerde ticaret için de kullanılıyor.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit internette yayınlanan bir bildiride, “İslam Emirliği tüm vatandaşlara, dükkan sahiplerine, tüccarlara, iş adamlarına ve genel halka bundan böyle tüm işlemleri Afgan parasıyla yürütmeleri ve döviz kullanmaktan kesinlikle kaçınmaları talimatını veriyor” dedi.

Taliban’ın Ağustos ayında ülkenin kontrolünü ele geçirmesinin ardından, Afganistan’ın milyarlarca dolarlık denizaşırı varlıkları ABD Federal Rezervi ve Avrupa’daki merkez bankaları tarafından dondurulmuştu.

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