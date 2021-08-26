Taliban’dan Bin Ladin iddiası

Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid, 11 Eylül terör saldırılarının arkasında Usame bin Ladin'in olduğuna dair 'kanıt' olmadığını söyledi ve ABD'nin bu durumu bahane göstererek Afganistan'a girdiğini öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban, bu kez ABD’yi hedef alan açıklamalar yaptı.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid, NBC Nightly News’e yaptığı açıklamada, El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in 2 bin 977 kişinin ölümüne neden olan 11 Eylül saldırılarının arkasında olduğuna dair dair bir kanıt olmadığını iddia etti.

Mujahid, ABD’nin bu bahaneyi kullanarak Afganistan’ı işgal ettiğini de öne sürdü.

SAVAŞ BAHANESİYDİ

Mujahid, canlı yayında ülkenin artık teröristler için güvenli bir sığınak olmayacağına dair söz verdi.

NBC muhabiri Richard Engel’in Taliban sözcüsünü sıkıştırmak için tekrar tekrar sorduğu ’11 Eylül saldırılarında hiç mi sorumluluğunuz yok?’ sorusu üzerine, Mujahid, ‘Kanıt yok. 20 yıllık savaştan sonra bile, Bin Ladin’in dahil olduğuna dair hiçbir kanıtımız yok. Bu savaşın hiçbir gerekçesi yoktu, savaşın bahanesiydi.’ dedi.

Bin Ladin ve El Kaide, 1990’larda düzenledikleri saldırılarla isimlerini dünyaya duyurmaya başlamış ancak esas bilinirlikleri 3 bin kişinin hayatını kaybettiği 11 Eylül saldırılarıyla olmuştu.