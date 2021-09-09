Taliban’dan İçişleri Bakanı Hakkani hakkında açıklama

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) En Çok Arananlar Listesinde bulunan Sirajuddin Hakkani'nin, Taliban'ın kurduğu hükümette İçişleri Bakanı olmasının ardından bugün resmi açıklama geldi. Taliban bu durumun Doha Anlaşması'na aykırı olduğunu belirtti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Taliban tarafından kurulan hükümette İçişleri Bakanı olarak atanan Molavi Sirajdudin Hakkani’nin, FBI’in “En Çok Arananlar” listesinde olmasıyla gündeme gelmesinin ardından Taliban’dan bugün açıklama geldi.

Taliban’ın Sözcüsü Zabihullah Mücahid’in paylaştığı açıklamada, Hakkani ailesinin üyelerinin ABD’de kara listede olduğu belirtilerek bu durumun Doha Anlaşmasının ihlali olduğu ifade edildi.

AYRI BİR ADI VEYA ÖRGÜTSEL YAPISI YOKTUR

Taliban’ın Sözcüsü Zabihullah Mücahid’in paylaştığı açıklamada, “Pentagon yetkilileri, İslam Emirliği’nin bazı kabine üyelerinin veya rahmetli Hakkani Sahib’in aile üyelerinin ABD’nin kara listelerinde olduğunu ve hala hedefte olduğunu belirtti. İslam Emirliği bu pozisyonu Doha Anlaşması’nın açık bir ihlali olarak görüyor” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, “Hakkani Sahib’in ailesi, İslam Emirliği’nin bir parçasıdır ve ayrı bir adı veya örgütsel yapısı yoktur” dendi.

FBI EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİ

FBI arananlar listesinde Hakkani için verdiği detayda Sirajuddin Hakkani Ocak 2008’de Afganistan’ın başkenti Kabil’deki bir otele düzenlenen ve biri Amerikan vatandaşı olmak üzere altı kişiyi öldüren saldırıyla ilgili olarak sorgulanmak üzere aranıyor.

Afganistan’daki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik sınır ötesi saldırıları koordine ettiğine ve katıldığına inanılıyor. Hakkani’nin 2008 yılında Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai’ye yönelik suikast girişiminin planlanmasında da rol oynadığı iddia ediliyor ifadeleri yer alıyor.

İlginizi Çekebilir Taliban'dan dikkat çeken tarih: 11 Eylül'de yemin edecekler

İlginizi Çekebilir Afganistan'ın yeni Merkez Bankası Başkanı bu fotoğrafla gündem oldu