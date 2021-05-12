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Tek doz aşı ile tam açılım başladı

Almanya’da toplam aşılanan sayısı 40 milyona dayandı. Avusturya- Almanya sınırı ise "test ve karantina mecburiyeti" olmadan yeniden açıldı. Avusturya, tek doz corona virüsü aşısı yaptırmış olanların, "bağışıklık geliştirdiğini" kabul edeceğini açıkladı.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 12:12, 12/05/2021
HaberlerDünya
Tek doz aşı ile tam açılım başladı

Avusturya’da tek doz aşı olanlar ve bunu ellerindeki çok dilli aşı pasaportu ile kanıtlayanlar, ek bir test istenmeksizin mağazalara, restoranlara, otellere veya kültür etkinliklerine katılabilecek. Almanya'dan, Avusturya'ya gidişler de artık karantina olmayacak.

Alışveriş, akrabaları ziyaret için ek şartlar aranmayacak. Avusturya ile bu konuda anlaşma sağlayan Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, “Normalleşme için yeniden birlikte hareket edebilmek güzel” dedi.

Bu arada, Avusturya 24 Mayıs’taki tatil öncesi Almanya'nın corona virüsü kurallarını daha da gevşetmesini istedi. Avusturya'nın bazı bölgelerinin artık risk bölgesi olmaktan çıkarılması gerektiğini belirten Avusturya Başbakanı Kurz, corona virüsünün aşıldığı sinyalini verdi.

BELÇİKA, RESTORANLARI AÇIYOR

Birçok Avrupa ülkesinde açılımlar başlarken Belçika, bar ve restoranların 9 Haziran'dan itibaren içeride de hizmet verebileceğini duyurdu.

O zamana kadar kitle bağışıklığını sağlayacağını açıklayan Belçika, ayrıca 200 kişiye kadar sinema ve tiyatroların da hizmet verebileceğini duyurdu.
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