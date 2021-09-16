Time, Harry ve Meghan’ı en etkili insanlar arasında gösterdi… İngilizler yerden yere vurdu: Tuhaf, zorlama ve pazarlama kampanyası

Prens Harry ve Meghan Markle'ın, Time dergisinin en etkili 100 kişi listesinde yer alması sonrası İngiliz basını fotoğrafları mercek altına aldı. Konuyu uzmanlara yorumlatan Daily Mail gazetesi, fotoğrafları tuhaf, zorlama ve pazarlama kampanyası olarak lanse etti. Gazete Markle'ın fotoğraflarda 3.2 milyon TL'lik takı kullandığını da yazdı.

Sozcu.com.tr

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Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle, İngiliz basınının manşetlerini süslemeye devam ediyor.

Time dergisi Harry ve Meghan’ı 2021 yılının etkili insanları listesinde gösterince, İngiliz gazeteleri konuyu derinlemesine mercek altına aldı.

Listede 100 isim yer alırken, Harry ve Meghan için, “Herkesin tanımadığı insanlar hakkında bir fikrinin olduğu bir dünyada, onlar tanımadıkları insanlara şefkat gösteriyorlar. Fikir yürütmüyorlar” ifadeleri kullanıldı.

DURUŞ POZİSYONU GÜÇ GÖSTERGESİ



Daily Mail gazetesi, Harry ve Meghan’ın dergide yer aldığı fotoğrafları beden dili uzmanı Darren Stanton ve iletişim koçu Robin Kermode’a yorumlattı. İki ismin ortak görüşü fotoğrafların zorlama, tuhaf ve pazarlama kampanyası gibi göründüğü şeklinde oldu.

Beden dili uzmanı Stanton, kapak fotoğrafında Meghan’ın bacakları açık şekilde poz vermesinin bir amacı olduğunu, bunun güçlü kimliğini yansıtması için yapıldığını aktardı. İletişim koçu Kermode ise, Meghan’ın bu fotoğraf çekimlerinden keyif aldığını, Harry’nin ise doğru olanı yapmak için çabalar bir görüntü içinde olduğunu öne sürdü.

3.2 MİLYON LİRALIK TAKI KULLANDI

Öte yandan Daily Mail, dergi kapağında yer alan fotoğrafta Meghan Markle’ın takılarının röntgenini de çekti. 40 yaşındaki Markle’ın söz konusu fotoğraftaki takılarının değeri 383 bin 425 dolar (3.2 milyon TL) olarak hesaplandı.

Bu takılar arasında en pahalı olan Markle’ın 350 bin dolar değerindeki nişan yüzüğü oldu. Onu daha önce Prenses Diana’nın kullandığı ve Prens Harry’nin kendisine hediye ettiği 23 bin dolarlık saat izledi. Meghan’ın takılarını tamamlayan son parçalar ise 6 bin 900 dolar ve 3 bin dolar değerindeki iki bileklik ile 1000 dolarlık bir yüzük oldu.

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