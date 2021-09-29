Trump, başkanlık yetkilerinden vazgeçmemek için operasyona anestezi almadan girmiş

Eski Beyaz Saray Basın Sözcüsü Stephanie Grisham tarafından yayımlanan yeni bir kitap, ABD Başkanı Donald Trump hakkında ilginç iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Trump, kitapta yazılanların doğru olmadığını öne sürdü.

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ABD’nin önde gelen yayın kuruluşlarından New York Times gazetesi, Eski Beyaz Saray Basın Sözcüsü Stephanie Grisham’ın yayımladığı son kitaptan yola çıkarak ABD’nin Eski Başkanı Donald Trump hakkında ilginç iddialarda bulundu.

Kitaba göre, Trump, 2019 yılında Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nde kolonoskopi olacaktı. Ancak, ABD Başkanı, anestezi alırsa başkanlık görevlerinin geçici olarak yardımcısına geçeceği için bu uygulamadan vazgeçti ve anestezi yaptırmadan kolonoskopi geçirdi.

Trump, Kasım 2019’da Walter Reed Tıp Merkezi’ne ziyareti sırasında basın mensuplarıyla karşılaşmış, ancak bunun rutin bir ziyaret olduğunu ifade etmişti.

BENZER BİR UYGULAMA BUSH ZAMANINDA DA YAŞANMIŞTI

Eski Beyaz Saray Basın Sözcüsü Stephanie Grisham’ın, “Sorularınızı Şimdi Alacağım” adlı anı kitabı, 5 Ekim’de yayınlanacak. Kitap daha önce The Times ve Washington Post gibi gazetelerle paylaşıldı.

Benzer bir tutuma ABD tarihinde sıkça rastlanıyor. Eski ABD Başkanı George W. Bush da yetkilerini başkan yardımcısına bırakmamak için operasyon geçirmeyi reddetmişti. Ancak 2007 yılında kolonoskopi olmaya zorlanan Bush, yetkilerini dönemin Başkan Yardımcısı Dick Cheney’e devretmişti.

Yıllarca eski First Lady Melania Trump’a da danışmanlık yapan Grisham’ın yakında çıkacak kitabı, hem Melania’dan hem de Donald Trump’tan sert eleştiriler aldı. Trump kitapta yer alan iddiaların doğru olmadığını dile getirdi.

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