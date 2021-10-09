Türk kaptana 23 kez müebbet hapis

Muğla’nın Bodrum ilçesinden bindirdiği göçmenleri tekne ile Kalalimnos Adası’na geçirmeye çalışırken teknenin batarak 7 göçmenin yaşamını yitirmesine neden olmakla suçlanan 55 yaşındaki Türk kaptan Metin Göktaş 23 kez müebbet hapis, 2 milyon 900 bin 500 Euro da para cezası verildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi yakınlarında, 2017’nin Kasım ayında, aralarında Irak, İran, Suriye ve Lübnan vatandaşının yer aldığı 23 göçmenin bindirildiği sekiz metre uzunluğundaki, dıştan takma kabinli tekne, Kalalimnos adasına geçmeye çalışırken ada yakınlarında batmış, 7 göçmen hayatını kaybetmişti. Göçmenlerin ölümüne neden olmakla suçlanan 55 yaşındaki Bodrumlu kaptan Metin Göktaş da denizden kurtarılarak gözaltına alınmıştı.

Rodos Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 yıl süren davada karar açıklandı.

Göktaş’ı mahkemede Rodoslu Avukat Despina Kokkari savundu. Karar duruşmasında Bodrum'da yaşadığını belirten ve olaydan dolayı üzüntüsünü ve affını isteyen Türk kaptana 23 kez müebbet hapis ve 2 milyon 900 bin 500 Euro para cezası verildiği açıklandı.

DAHA ÖNCE DE GÖÇMENLERİ GEÇİRDİĞİNİ İTİRAF ETMİŞTİ

Sabah erken saatlerde meydana gelen olayda, kaptan ile birlikte 17 kişi bölgedeki balıkçılar ile kuru yük gemileri ve sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak Kilimli (Kalalimnos) Adası'na götürülerek tedavi altına alınmıştı.

Türk kaptanın olaydan önce de 17 Ekim 2017 tarihinde 44 göçmeni İstanköy (Kos) adasına geçirdiğini itiraf ettiği belirtilmişti.