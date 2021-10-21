Türkiye, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda ‘gri liste’ye alındı

Paris'te gerçekleştirilen toplantılarının ardından açıklama yapan Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda 'yeterince çaba göstermeyen' ülkelerin bulunduğu 'gri liste'ye aldı.

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Türkiye’nin kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede yeterli çabayı göstermediği gerekçesi ile Yemen'in yer aldığı gri listeye alındı.

Açıklama Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen üç günlük toplantılarının ardından geldi.

Sona eren toplantının ardından açıklamada bulunan Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye’yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda ‘yeterince çaba göstermeyen’ ülkelerin bulunduğu ‘gri liste’ye aldı.

Halen gri listede Arnavutluk, Suriye, Sudan ve Yemen gibi ülkeler bulunuyor.

Türkiye'nin gri listeye alınması AB üzerinde de baskı oluşturacak. Bu karardan sonra AB'nin Türkiye'yi ‘kendi kara para aklama ile mücadele' listelerine eklemesi gündeme gelebilir.

GRİ LİSTE EKONOMİYİ ETKİLİYOR

Bu yıl Mayıs ayında yayınlanan bir IMF araştırmasına göre, FATF gri listesi, bir ülkenin sermaye girişleri üzerinde büyük ve önemli bir etkiye sahip.