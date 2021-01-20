Türkiye’den İspanya’ya taziye mesajı

İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezinde bulunan bir binanın üst katlarında şiddetli patlama meydana geldi. Madrid Belediye Başkanı, patlamada 2 kişinin öldüğünü açıkladı.

Yaşanan patlamayla ilgili Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İspanya’nın başkenti Madrid’de bir binada meydana gelen şiddetli patlamada ölü ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. İspanyol halkı ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, yaşamını yitirenler için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.