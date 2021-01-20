Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Türkiye’den İspanya’ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın başkenti Madrid'de meydana gelen patlamadaki can kayıpları nedeniyle İspanyol halkı ve hükümetine taziye mesajı gönderdi.

Güncellenme: 21:02, 20/01/2021
Haberler Dünya
Türkiye’den İspanya’ya taziye mesajı

İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezinde bulunan bir binanın üst katlarında şiddetli patlama meydana geldi. Madrid Belediye Başkanı, patlamada 2 kişinin öldüğünü açıkladı.

Yaşanan patlamayla ilgili Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İspanya’nın başkenti Madrid’de bir binada meydana gelen şiddetli patlamada ölü ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. İspanyol halkı ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, yaşamını yitirenler için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.

İlginizi ÇekebilirSon dakika... Madrid'de patlamaSon dakika... Madrid'de patlama
Dışişleri Bakanlığı İspanya patlama Polis Sağlık son dakika Türkiye