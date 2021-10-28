Tuz gölü yabancı basında: Tamamen kurumanın eşiğinde

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, küresel ısınıma ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle yüzde 30 küçüldü. ABD merkezli haber ajansı AP, Tuz Gölü'nün karşı karşıya olduğu tehlike hakkında bir haber yayınlarken, bir dönem flamingo cenneti olan bölgeden de üzücü fotoğraflar paylaşıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’nin ikinci büyük gölü ve flamingo cenneti olan Tuz Gölü, kuraklık nedeniyle giderek küçülüyor. Yüzyıllardır gün batımı fotoğraflarının vazgeçilmez yeri olan Tuz Gölü, şimdilerde yerini çatlamış toprağa, kurumuş göl yatağına bırakmış durumda.

ABD merkezli Associated Press’in haberine göre, Türkiye’nin tuz ihtiyacının yüzde 40’a yakın bir kısmının karşılandığı göl, tamamen kurumanın eşiğinde. Çekilen son görüntülerde, çatlamış ve kurumuş göl yatağına dağılmış çok sayıda ölmüş flamingo yavrusu dikkat çekiyor.

Yapılan incelemeler, Türkiye’nin en büyük ikinci gölü olan ve çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapan bin 665 kilometrekarelik gölün seviyesi bu yıl daha da azaldığını ortaya çıkardı. Uzmanlar, Tuz Gölü’ndeki bu düşüşün iklim değişikliğine bağlı kuraklığın ve yeraltı su kaynaklarını tüketen zararlı tarım politikalarının kurbanı olduğunu dile getiriyor.

AP tarafından yayımlanan haberde, Türkiye’deki diğer göllerde de su seviyesinde azalma saptandığı belirtildi. Uzmanlara göre, iklim değişikliğinin neden olduğu düşük yağış oranı ve sürdürülebilirliği olmayan sulama uygulamaları ülkedeki gölleri bugünkü durumuna getirdi.

İklim uzmanları, Türkiye’nin de içinde bulunduğu tüm Akdeniz havzasının özellikle şiddetli kuraklık ve çölleşme riski altında olduğu konusunda ki uyarılını yineledi. Yapılan araştırmalarda, 2000 yılından beri yaz dönemi su seviyesi hızla azalan Tuz Gölü’nde 2021 yazı itibariyle suların tamamen çekildiği bildirildi.