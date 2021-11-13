Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Daha fazla Bayraktar alacağız

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, önümüzdeki yıl bir parti daha Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) sipariş edeceklerini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, “Türk ortaklarımız Bayraktar üretmek için Ukrayna motorlarını kullandıklarını açıkladı. Önümüzdeki yıl daha fazla (Bayraktar) alacağız. Ama bunun Ukrayna Bayraktarları olacağını belirtelim. Türkiye’de üretilecekler ama Ukrayna’ya ait olacaklar. Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmasının 51. maddesi uyarınca bağımsızlığımızı korumamız için kullanılacaklar” dedi.

‘İLGİNÇ ÇALIŞMALAR VAR’

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy de, “Biz bu duruma bir ya da iki günde gelmedik. SİHA kullanımı için taktikler geliştiriyoruz. Metot üzerinde çalışıyoruz. Önümüzde hala çok ilginç çalışmalar var” ifadelerini kullandı.

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