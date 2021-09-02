Ukrayna’nın Türkiye’ye destek için gönderdiği 2 helikopter döndü

Ukrayna'nın, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderdiği 4 helikopterden 2'si ülkeye döndü.

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Ukrayna’ya ait 2 yangın helikopteri, Kiev Sikorskiy Havaalanına iniş yaptı. Yangın söndürme helikopterlerinin ekibini, Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasıl Bodnar ve Ukraynalı yetkililer karşıladı.

Ukraynalı pilotların Türkiye’deki yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi alan Büyükelçi Güldere, ekibin tüm üyelerine teşekkür etti.

“TÜRKİYE TARAFINDAN ÇOK İYİ AĞIRLANDIK “

Muğla ve Isparta illerindeki yangınlarla mücadeleye katılan Ukraynalı ekibin amiri Yuriy Storojevoy Türkiye tarafından çok iyi ağırlandıklarını ve görevlerini yerine getirirken hiç sorun yaşamadıklarını belirtti.



Fayda sağladıkları için memnun olduklarını söyleyen Storojevoy, “Tabii bu çok büyük bir felaket. Gittiğimizde yangınların büyüklüğünden dehşete kapıldık. Çok büyük yangınlar, bir afet yaşandı, başka türlü adlandırılamaz. Elimizden geldiğince yardım ettik” dedi.

Büyükelçi Yağmur Güldere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin tarihindeki en büyük doğal afetlerden birini yaşadığını, bu süreçte en güçlü dayanışma sergileyen ülkelerden birinin Ukrayna olduğunu ifade etti.

“DOST KARA GÜNDE BELLİ OLUR”

Çoğu gönüllü olan Ukraynalı ekiplerin 3 uçak, 4 helikopterle Türkiyede uzun süre görev aldıklarını belirten Güldere, “Özellikle gece görüş sistemine sahip gece de yangınlara müdahale edebilen helikopterlerin özel bir rol oynadığını gördük. Bu helikopterlerin dönüşü münasebetiyle biz de Ukraynalı dostlarımızla birlikte kendilerine teşekkür etmek istedik. Ukrayna Türkiye ilişkileri her alanda güçlü adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Bu süreçte bazı ince hususlar özel bir katma değer yaratıyor” dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasıl Bodnar ise, “Dost kara günde belli olur. Helikopter şirketimiz ve devlet acil servisimiz Türkiyedeki yangınlara karşı elinden geleni yapmaya çalıştı ve bugün yangınları kontrol altına almada çok katkısı olan helikopterler geri geldi. Elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Türkiyenin de farklı alanlarda bize yardımlarına müteşekkiriz, bu gerçek kardeşliktir” ifadelerini kullandı.