UNICEF: “1 milyon Afgan çocuk açlık tehlikesiyle karşı karşıya”

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore pazartesi günü yaptığı açıklamada, Afganistan'daki en az 1 milyon çocuğun bu yıl yetersiz beslenmeden muzdarip olabileceği ve uygun tedavi olmadan ölebilecekleri konusunda uyardı.

Sozcu.com.tr

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Henrietta Fore, Afganistan’da ortaya çıkan insani krizle ilgili bu hafta düzenlenen Birleşmiş Milletler toplantısında, “Yaklaşık 10 milyon kız ve erkek çocuk hayatta kalabilmek için insani yardıma ihtiyaç duyuyor” dedi.

Fore, Afganistan’ın ABD destekli hükümetinin geçen ay neredeyse bir gecede çökmesi ve Taliban militanlarının ülkenin kontrolünü ele geçirmesinin ardından uluslararası toplumu ve varlıklı ulusları daha fazla acıyı önlemek için yardım etmeye çağırdı.

TALİBAN İLE BERABER YARDIMLAR DA DURDU

15 Ağustos’ta Taliban’ın iktidarı ele geçirmesinden bu yana, Batı’daki çoğu gelişmiş ülke Afganistan’a doğrudan yardımlarını dondurdu ve ülkeyi 1996’dan 2001’e kadar acımasız bir şekilde yöneten militan bir İslamcı rejime para vermekten çekindi. Bu arada, UNICEF gibi gruplar da Taliban hükümetini atlayarak Afganistan’ın en muhtaç vatandaşlarına yardım ulaştırmanın yollarını arayan Batılı hükümetlerden ikinci bir bakış alıyor.

Fore, Afganistan’da yarısından fazlasını çocukların oluşturduğu 600 bin kişinin çatışmalar nedeniyle yerlerinden edildiğini söyledi. Fore ayrıca, UNICEF’in dünyanın en yoksul ve savaştan zarar görmüş ülkelerinden birinde faaliyet gösterme konusundaki eşsiz yeteneğine de vurgu yaptı:

“UNICEF 70 yılı aşkın bir süredir Afganistan’da sahada. Çocuklar için ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Ve bunu başarabiliriz. Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesi ve ABD ordusunun geçen ay geri çekilmesi, birçok uluslararası yardım çalışanının güvenliklerinden endişe ederek ülkeyi terk etmesine neden oldu. Ancak UNICEF kaldı ve işleri halletti.

Son iki haftada 170 bin kişiye güvenli içme suyu sağladık, çocuklara ve kadınlara temel sağlık hizmetlerini sunmaya devam etmek için 14 ilde gezici sağlık ekipleri görevlendirdik. Ağustos ayının son haftasında UNICEF, beş yaşından küçük 4.000 ağır yetersiz beslenmiş çocuğa hayat kurtaran terapötik tedavi sağladı.”

YARDIM, POLİTİZE EDİLMEMELİ

Yeni kurulan Taliban hükümetinin UNICEF gibi uluslararası yardım gruplarının ülkede güvenli bir şekilde faaliyet göstermesine izin verip vermeyeceği henüz belli değil.

Ancak Fore, özellikle çocuklar için hayat kurtaran yardımların, hükümetleri ve ulus devletleri ayıran siyasi sınırların dışında görülmesi gerektiği konusunda ısrar ediyor: “Yardımın politize edilmediğinden emin olmalıyız. Sürekli yardım sağlamanın yollarını aramalıyız” dedi.

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