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Washington Post: Türkiye, NATO’nun Belarus kararını veto etti

Başta ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok ülke Belarus'un muhalif bir gazeteciyi uluslararası kamuoyunun gözü önünde gözaltına almasına tepki gösteriyor. Washington Post gazetesine konuşan iki diplomat ise Türkiye'nin NATO'nun Belarus hamlesini engellediğini iddia etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:52, 27/05/2021
HaberlerDünya
Washington Post: Türkiye, NATO’nun Belarus kararını veto etti

Belaruslu yetkililerin pazar akşamı Yunanistan-Litvanya hattında uçuş gerçekleştiren tarifeli Ryanair uçağını engellemesinin ardından tansiyon yükseliyor…

Avrupa Birliği ülkeleri Belarus’a karşı yaptırım seçeneklerini masaya yatırırken ABD basınından dikkat çekici bir iddia geldi. Washington Post, NATO’nun Belarus’un bu hamlesine karşılık cılız bir tepki geldiğini yazarken iki diplomat sürecin perde arkasını değerlendirdi.

Washington Post, “Belarus’un etki sahibi arkadaşları var” yorumunu yaptı.

Washington Post, “NATO’nun göreceli olarak kısık sesle tepki vermesi Lukaşenko’nun bazı etkili arkadaşları olduğunu ve tamamen izole olmadığını gösteriyor. Türkiye, NATO’nun Minsk yönetimine karşı olabilecek pratik hamleleri veto etme yetkisini kullandığını, görüşmelerin gizli olması sebebiyle ismini açıklamak istemeyen iki diplomat söyledi” ifadesine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Belaruslu yetkililer Pazar akşamı sahte bir bomba ihbarı yaparak içinde muhalif gazeteci Roman Protasevich’in de olduğu Yunanistan-Litvanya uçuşunu gerçekleştiren Ryanair uçağını savaş uçağı nezaretinde zorla Minsk’e inmeye zorladı.

26 yaşındaki gazeteci Roman Protasevich havalimanında gözaltına alındı.

Protasevich geçen yıl Belarus'ta seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'ya karşı başlayan kitlesel protestolarda yabancı basın kuruluşlarının görüntü almakta zorlandığı bir dönemde Telegram uygulaması üzerinden yayın yapan Polonya merkezli NEXTA haber sitesinde çalışıyordu.

Şu anda Belamova adı verilen başka bir Telegram kanalı için çalışan Protasevich hakkında Belarus'ta tutuklama kararı bulunurken kendisi kitlesel protesto eylemleri düzenlemek ve halkı kışkırtmakla suçlanıyor.

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Yayınlanma Tarihi:15:48,