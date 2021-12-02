Yandaş medyaya para akıtan eski başbakan siyaseti de bıraktı

Başbakan seçilmeden önce yandaş Fellner medya grubuna, kamu kaynaklarından ilan desteği verdiği, "partisine desteği yüksek gösteren anketler" düzenlettirdiği ortaya çıkınca istifa eden eski Başbakan Sebastian Kurz, siyaseti de bıraktı.

Ali GÜLEN

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Avusturya’nın en genç başbakanı olarak tanınan Sebastian Kurz, hakkındaki skandalların tek tek ortaya çıkmasından sonra özür dilemiş ve istifa etmişti… Fakat partisi ÖVP’nin (Avusturya Halk Partisi) liderliğine devam eden Kurz, baskılara daha fazla dayanamadı.

Başbakan seçilmeden önce yandaş medya grubuna Fellner’e, kamu kaynaklarından ilan desteği verdiği, ayrıca yanlı haberler yaptırıp “partisine desteği yüksek gösteren anketler” düzenlettirdiği ortaya çıkınca istifa eden eski Başbakan Sebastian Kurz, siyaseti de bıraktı.

ÇOCUĞUNUN DOĞMASIYLA KARAR VERDİ

Bu yolsuzluklar nedeniyle parti merkezi ve başbakanlıkta gerçekleşen aramaların ardından, bu yılın ekim ayı başında Başbakanlığı bırakan Kurz, 27 Kasım'da doğan ve Konstantin adını verdiği oğlunu bahane ederek, istifasını sundu.

Eski Başbakan Kurz, oğlunun doğumuyla birlikte aktif siyaseti bıraktığını duyurdu. Avusturya Halk Partisi'nin başına mevcut hükümetteki İçişleri Bakanı Karl Nehammer'in gelmesi bekleniyor.

Sebastian Kurz, 16 yaşında girdiği parti içinde hızla yükselmiş, 23 yaşında parti lideri, 24 yaşında Uyum Bakanı, 27 yaşında Dışişleri Bakanı, 31 yaşında ise Başbakan olmuştu. Kurz, doğduğu Viyana'nın Meidling bölgesinde ticari hayatını sürdüreceğini belirtti.

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