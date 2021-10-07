Yunanistan Başbakan’ından üstü kapalı Türkiye mesajı

Geçen ay Fransa ile anlaşma imzalayarak 3 milyar euroluk üç savaş fırkateyni alan Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'ten yeni açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Yunanistan ve Fransa arasında yapılan yeni savunma anlaşmasının herhangi bir dış tehdit durumunda iki devletin birbirine yardım etmesini sağlayacağını açıkladı.

NATO müttefikleri Yunanistan ve Fransa geçen ay stratejik askeri ve savunma iş birliği paktı imzalamıştı. Yunanistan, savunma paktı kapsamında Fransız yapımı yaklaşık 3 milyar euroluk üç savaş fırkateyni satın alacağını açıklamıştı.

Atina bu yıl hali hazırda yaklaşık 24 adet Dassault yapımı Rafale savaş jeti siparişi verdi.

“KİMİN KİMİ TEHDİT ETTİĞİNİ BİLİYORUZ”

Miçotakis, anlaşmanın parlamentoda oylanması öncesi milletvekillerine yaptığı konuşmada, “Üçüncü bir tarafın bu iki devletten birine saldırması halinde askeri yardımın olacağı ilk kez açıkça garanti edildi” dedi.

Yunanistan başbakanı konuşmasının devamında Türkiye’yi kastederek, “Ve Akdeniz’de savaşa yol açacak sebeplerle kimin kimi tehdit ettiğini hepimiz biliyoruz” dedi.

ATİNA-ANKARA HATTINDA GERİLİM BİTMİYOR

NATO üyesi Yunanistan ve Türkiye, kıta sahanlığı, deniz yetki alanları, Akdeniz’deki hava sahası, doğalgaz sondajı, etnik olarak bölünmüş Kıbrıs ve Ege’deki bazı adaların statüsü gibi pek çok konuda anlaşmazlık yaşıyorlar.

İki komşu ülke bu yıl başında ihtilafa yol açan konuları çözmeye yönelik istikşafi görüşmeler yapmıştı. Taraflar en son 6 Ekim’de Ankara’da gayriresmi bir görüşme yaptı.

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