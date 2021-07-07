Yunanistan ve Mısır’dan iş birliği protokolü: Mısır askerini Yunanistan’da eğitecek

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bugün düzenlenen törende Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Atina'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Mısır Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mohammed Farid Hegazy'i Atina'da Genelkurmay Başkanlığı'nda karşıladı. Konuk Genelkurmay Başkanı Mohammed Farid Hegazy’nin 8 Temmuz Perşembe gününe kadar Atina'da kalacağı belirtildi. Konu ile ilgili açıklama ve imzalanan protokol fotoğrafları Yunanistan Savunma Bakanlığı tarafından medyaya dağıtıldı.

AKDENİZ, ORTADOĞU VE KUZEY AFRİKA'DAKİ GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ

Genelkurmay Başkanı Mohammed Farid Hegazy, bugün Konstantinos Floros ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos ile de makamında bir araya gelerek görüştü. Görüşme sırasında, mevcut bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra Akdeniz, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki güvenlik ve istikrar üzerindeki etkilerine odaklanarak karşılıklı çıkar konuları gündeme getirildi, her iki ülke için de en önemli ve öncelik olduğu üzerine mutabık kalındığı her iki tarafça belirtildi.

ORTAK TATBİKATLAR DEVAM EDECEK

Bu bağlamda, iki ülkenin, özellikle askeri düzeyde, geniş bir ortak eğitim ve tatbikat ağı aracılığıyla geliştirdikleri yakın ilişkilerden, tam bir başarı ile gerçekleştirilen ve halihazırda planlanmış olan ve tamamlanmış olan ortak eğitim ve tatbikatların detayları konuşuldu. “BRIGHT STAR 21” ve “MEDUSA 11” gibi planlanmış ve yakın gelecekte tekrar gerçekleştirilecek olan tatbikatlardan büyük memnuniyet duyulduğuna vurgu yapıldı.

YUNANİSTAN VE MISIR İLİŞKİLERİ GELİŞTİRİLECEK

Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Yunanistan'ın uluslararası hukuka olan sıkı bağlılığına, iyi komşuluk ilişkilerine ve anlaşmazlıkların çözümü için bir temel olarak dürüst diyaloğa atıfta bulunurken, Yunan ve Mısır Silahlı Kuvvetleri ile arasındaki zaten var olan mükemmel ilişkileri ve iş birliğini daha da güçlendirmeye olan ilgisi vurgulanırken, yeni işbirlikleri ve faaliyetler üzerine çalışıldığı belirtildi.

MISIR ASKERİ KUVVETLERİ YUNANİSTAN ASKERİ EĞİTİM KURUMLARINDA EĞİTİLECEK

Mısır Genelkurmay Başkanı Mohammed Farid Hegazy, Yunan mevkidaşı ile geliştirdiği özel dostluğa atıfta bulunarak, mükemmel ilişkiler hariç, iki ülkenin Silahlı Kuvvetleri arasındaki ortak tatbikatların yürütülmesinden elde edilen sonuçları değerlendirdi. Yunanistan ve Mısır arasında ulusötesi ve askeri düzeyde, daha geniş bölgede barış, güvenlik ve istikrarı sağlamak için iki ülke arasındaki ilişkileri askeri düzeyde daha da güçlendirmeye olan bağlılığını ifade etti.

Bu resmi ziyarette iki Devletin Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanları tarafından, Mısır Askeri Kuvvetlerinin, Yunan Askeri Eğitim Kurumları’nda eğitim sağlanması için İşbirliği Protokolü'nün imzalandığı açıklandı.