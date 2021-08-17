Yunanistan’dan Afgan göçmenlerle ilgili açıklama

Taliban'ın Afganistan'ı işgalinin ardından ortaya çıkan göçmen krizi ile ilgili olarak Avrupa'dan yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. En son Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi'nin açıklamasında, Yunanistan'ın "ülkelerinden kaçan Afganlar için Avrupa'ya geçiş kapısı" olmayacağını belirtti.

SOZCU.COM.TR

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Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi’nin Salı günü yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın “ülkelerinden kaçan Afganlar için Avrupa’ya geçiş kapısı” olmayacağını belirtirken, AB’ye insanı krize karşı ortak duruş çağrısında bulundu.

Mitarachi devlet televizyonu ERT’ye verdiği demeçte, “Avrupa Birliği sınırlarına geçmeye çalışacak göçmenler için Avrupa’ya açılan kapı olmadığımızı ve olmayacağımızı açıkça söylüyoruz.” dedi.

Mitarachi, AB üye ülkeleri Afgan sığınmacıların durumuna ilişkin birlik olması gerektiği çağrılarını da yineledi.

Suriye krizinin patlak verdiği 2015 yılında, Yunanistan, göç krizinde büyük rolü olan ülkeler arasındaydı. Yunanistan’ın göçmenlere sınırlarını kapaması ve sınır bölgelerinde yaşanan insani dram, çok kez eleştirilerin hedefi olmuştu.

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