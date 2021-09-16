15 bin öğretmen atama başvurusu ne zaman? Öğretmen ek atamaları için geri sayım

Sözleşmeli öğretmen başvurusu için araştırmalarını sürdüren adayları sevindiren geçtiğimiz günlerde geldi. Yapılan açıklamaya göre 15 bin ek sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağı duyuruldu. Öğretmen ataması başvurusu 27 Eylül- 8 Ekim’de yapılacak, 15 bin öğretmen ataması 31 Ocak’ta açıklanacak.

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15 bin sözleşmeli öğretmen atamaları için detaylar MEB tarafından açıklandı. Yayınlanan öğretmen atama takvimine göre başvurular 27 Eylül’de başlayacak, öğretmen ataması sonuçları ise 31 Ocak ayında açıklanacak.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra öğretmen atamalarının tarihi de belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 27 Eylül- 8 Ekim arasında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri alınacak, 25 Ekim'de adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ilan edilecek.

Sözlü sınavlar 12- 27 Kasım arasında yapılacak. Karantina uygulamaları nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım- 9 Aralık arasında alınacak, bu adayların sözlü sınavları ise 13- 17 Aralık'ta yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta açıklanırken sonuçlara ilişkin itirazlar 3- 7 Ocak arasında alınacak ve itirazlar 14 Ocak'ta sonuçlandırılacak. 21- 26 Ocak arasında atama tercihleri yapılacak, atama sonuçları ise 31 Ocak'ta açıklanacak.

BAŞVURULAR, 2020- 2021 KPSS PUANLARI İLE ALINACAK

Ayrıca; milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek. Yapılacak atama işleminde 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak. DHA