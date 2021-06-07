2021 LGS soruları MEB tarafından açıklandı! Süreç nasıl işleyecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, “Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu”nu önceden yayımladı. Süreç hakkında bilgi veren MEB, dikkat edilmesi gereken hususları kılavuzda tek tek açıkladı.

Soru ve cevap anahtarı açıklandı

LGS'ye dair sınav sonrası MEB öğrencileri bekletmeden soru ve cevapla anahtarı sayfasının yayımlandığını duyurdu.

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Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

MEB'in yayımladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre 2021 LGS sonuçları, 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. Bakanlık, saat konusunda her hangi bir açıklama yapmadı!

Sonuçlar hangi sayfada açıklanacak?

Öğrenciler sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesinde görebilecek. Sonuçlar posta ile adrese gönderilmeyecek.

Sınavlar hangi sebepten geçersiz sayılacak?

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı bilgiye göre; öğrenci eğer başvuru şartlarını yerine getirmediyse, kopya çekme durumunda, cevap kağıdında gereksiz karalama olmasından ötürü optik okuyucu okuyamama durumunda, öğrencinin kimlik belgeleri onaylanmadığı taktirde, bir başka öğrencinin yerine sınava girmesiyle sınav geçersiz sayılacak.

Sınav itirazı nasıl yapılacak?

Sonuçlar açıklandıktan sonra öğrencinin beklemediği bir durum gerçekleşirse, sonuçların açıklandığı günden itibaren 5 iş günü içerisinde itiraz edebilme hakkına sahip olacak. MEB sınava dair itiraz dair sayfayı açıkladı! Sınav itirazı için 20 TL ödenmesi gerekmektedir.

İtiraz sayfasına gitmek için tıklayınız

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