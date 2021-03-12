“Akademik özgürlük”

Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasına giren Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan başarılarının sırrını, “Liyakat, bilimsel özgürlük, dinamik araştırma ortamı…” vurgusuyla açıkladı.

REKTÖR ANLATTI

Dünyanın en iyi üniversitelerinin yer aldığı 2021 QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda, Koç Üniversitesi ilk 500 arasına 465. sıradan girdi. Rektör Prof. Dr. Umran İnan, yaşadıkları mutluluğu SÖZCÜ'ye şöyle anlattı:

ARAŞTIRMA DESTEĞİ

“Öğrenci, akademisyen, çalışan ve mezunlarının katkısıyla bilimsel miras oluşturuluyor. Bilime, araştırmaya, insanlığa ve topluma gerçek anlamda katkı için dinamik bir araştırma ortamımız var. Öğretim üyelerimiz bilimsel merak ve heveslerinin peşinden özgürce gidiyor. Çalışmaları, birçok ulusal veya uluslararası ödül ile saygın kurumun desteğine layık görülüyor.”

868 MİLYONLUK FON

“Bilimde en prestijli kurumlardan Avrupa Araştırma Konseyi (ERC)'nin her biri 1.5 ile 2.5 milyon Euro değerinde olan Türkiye'deki toplam 30 ERC projesinin 17'sini Koç Üniversitesi yürütüyor. AB, TÜBİTAK, kamu kurumları ve özel sektör destekli bin 39 proje için 868.2 milyon lira finansman sağlandı. 28. yaşına bu yıl girecek olan genç bir üniversite için bunlar, dikkate değer ve gurur veren başarılar.”

LİYAKAT VURGUSU

“Dünya üniversite sıralamalarını izlesek de, çalışmalarımızda dünya çapında liyakat bazlı standartlarla ilerliyoruz. Bilimde ve eğitimde en mükemmeli yakalamak için bu yaklaşım muhakkak ileride bizi daha üst sıralara yükseltecek. Bu sadece bizim için değil, Türkiye'deki tüm üniversiteler için de geçerli.”

KIRMIZI ÇİZGİM ATATÜRKÇÜ RUHUM!..

MIT Bilgisayar Mühendisliği ve Ekonomi Bölümü tam burslu öğrencisi Ali Sinan Kaya: MIT'de 3. sınıfta okuyor. Başarısını ‘ilham kaynağım' dediği Atatürk'e borçlu olduğunu düşünüyor. Asla ödün vermeyeceği kırmızı çizgisini, ‘Atatürkçü ruhum' diye tanımlıyor. Atatürk'ün fikirlerine saygısının sonsuza kadar değişmeyeceğini belirtiyor. Okulu bitince Türkiye'ye dönmeyi planlıyor.