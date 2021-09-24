AKS sonuçları için kritik tarih: AKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

AKS sonuçları için MEB, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde ilan edileceğini duyurdu. Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilmiş olması nedeniyle AKS sonuçları için heyecan doruğa çıktı. Adaylar AKS sonuçlarının gün içerisinde MEB tarafından erişime açılmasını bekliyor.

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Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül pazar günü 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapıldı. Yayınlanan kılavuzda Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları için “15 iş günü içerisinde açıklanır” ibaresi yer alıyor.

AKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI NE ZAMAN ERTELENMİŞTİ?

“Bazı illerde yüz yüze eğitim bazı illerde uzaktan eğitim alıyor. Bu durum sınavları nasıl etkileyecek? Salgın nedeniyle ertelenecek olan sınav var mı?” sorusunu cevaplayan bir önceki Dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2 sınavın ertelendiğini açıklamıştı.

Selçuk, “25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik. Öğretmenlerin adaylık kaldırma sınavı 25 Nisan'daydı. Bunu da erteliyoruz” dedi.