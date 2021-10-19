AÖF sınavı ne zaman, yüz yüze mi yapılacak?

Üniversite eğitimine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde devam eden öğrencilerin gireceği AÖF güz dönemi vize sınavı tarihi belli oldu. AÖF sınavı 27 Kasım - 28 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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2021-2022 eğitim dönemi AÖF güz dönemi vize sınavları öğrenciler tarafından merak ediliyor. AÖF'ün internet sitesinde yer alan akademik takvim altında sınav tarihleri paylaşıldı.

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nden Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Duyurusu yayınlandı. Takvime göre online yapılacak olan ara sınavlar şu tarihlerde gerçekleşecek;

AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı: 27-28 Kasım 2021

AÖF SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Yükseköğretim Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm Üniversitelerde olduğu gibi AÖF sınavları da yüz yüze yapılacak. Fakat sınava kısa bir süre vakalarda son durum nedeniyle sınav durumu değişkenlik gösterebilir.