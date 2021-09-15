Bakan Özer: Diyarbakır’da 21 sınıfta eğitime ara verildi

Diyarbakır'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sadece 21 sınıfımızda vaka veya yakın temaslı ile yüz yüze eğitime ara vermiş bulunmaktayız" dedi.

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Diyarbakır’a sabah saatlerinde gelen ve valilik binasına geçen Milli Eğitim Bakanı Özer, Vali Münir Karaloğlu tarafından karşılandı. Bakan Özer, burada yaptığı açıklamada, Diyarbakırda 19 bin derslik bulunduğuna dikkat çekip, şunları söyledi:

– Sadece 21 sınıfımızda bir vaka veya yakın temaslı nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermiş bulunmaktayız. 19 bin sayısıyla 21’i karşılaştırdığımızda, süreç oldukça kontrollü bir şekilde devam etmektedir. Bu sene okullarımızı yüz yüze eğitime devam ettirme iradesinden dolayı Covid vakası nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren tüm sınıflarımızda ilk kez canlı sınıf uygulaması gerçekleşmektedir. Bu sınıflarımızda ihtiyaç duyan öğrencilerimize de valilikler kanallarıyla ücretsiz bir şekilde tabletler ulaştırılmaktadır.