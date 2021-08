Baraj puanı düşürülerek YÖK ve ÖSYM kurtarıldı

Salgına rağmen YÖK kontenjanları hatalı planladı. ÖSYM tarihinin en zor sorularını sordu. Öğrencilere ‘müjde’ gibi verilen TYT ve AYT barajı düşürülmese vakıf ve devlet tüm üniversitelerde 400 bin öğrencilik kontenjan boş kalacaktı.

SULTAN UÇAR

YÖK ve ÖSYM baraj düşürme operasyonuyla hatalı planlamalarını perdeledi. Şimdi boş 400 bin kontenjanı doldurmak için 1 üniversite sınavı yapıp, 2 ayrı taban puan ve 3 ayrı tercih dönemiyle üniversiteler doldurulacak. İlk baraj puanıyla tercihler 20 Ağustos'ta bitecek. Yerleştirme sonucunun 27 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

3 AY SÜRECEK

6 Eylül'de üniversitelerde öğrenci kayıtları başlayacak. Eylül ayı sonunda birinci ek yerleştirme yapılacak. Sonra, TYT'de 140 ve AYT'de 170'e düşürülen barajlarla öğrenci alımı için ikinci ek yerleştirme başlayacak. 2021 YKS yerleştirme süreci 5 Ağustos ve ekim ayı arasında

3 ay sürecek.

STRATEJİK HAMLE

TYT'de 150 puan ve AYT'de 180 puan barajını geçen adayların sıralamasını korumak için YÖK ve ÖSYM yine de çok stratejik bir hamle yaptı. 140 ve 170 puan barajıyla tercih yapacak adaylar, yerleştirmede sona bırakıldı. Böylece, 150 ve 180 barajını geçenlerin hakları korunabildi.

SORU-CEVAP

AYT'de baraj düşürülünce adaylara aynı anda tercih hakkı verilse ne olurdu?

– SAYISAL'da, 330 bin sıralama ve 240 puana kadar olan 60 bin aday etkilenirdi.

– SÖZEL'de, 421 bin 934 ile 563 bin 800 arası etkilenip, 141 bin 887 aday geriye düşecekti.

– EŞİT AĞIRLIK'ta, 587 bin 678 ile 543 bin 618 arasındaki 134 bin 60 öğrenci etkilenirdi.

– Tercihlerde 180 ile 170 puan arasındaki olup, diploma notu yüksek olan adaylar öne geçerdi.

TYT'de 140 puan ve AYT'de 170 puan barajını geçen adaylar ne yapacak?

– Ön lisans yani 2 yıllık bölümleri tercih edecek adaylar ile 4 yıllık lisans programlarını isteyenler, ikinci ek yerleştirme dönemini bekleyerek, tercih yapabilecek.

Devlet üniversiteleri bile boş kalacaktı!

2020 ve 2021 YKS'yi karşılaşan Eğitim Uzmanı Salim Ünsal şöyle dedi: “2020'de 838 bin 221 kontenjandan 781 bin 165'i dolarken, 57 bin 65'i boş kaldı. 2021'de ise 885 bin 112 kontenjan var. Ama lisans programı seçmek için barajı geçen öğrenci sayısı geçen yıla göre 1 milyondan 650 bine düştü. Pandemiye rağmen barajın 180'e çıkarılması ve çok zor soru sorulması barajı geçen aday sayısını geçen yıla göre yüzde 35 yani 400 bin kişi azalttı. YÖK buna rağmen kontenjanları 50 bin arttırdı. Sadece vakıf değil devlet üniversiteleri de boş kalacaktı.”

240 BİN ŞANSSIZ ADAY

“Ortalama ve standart sapmayla puanlar her yıl değişmesine rağmen sabit puanlarla baraj belirleme hatasının bedeli, öğrencilere ödetiliyor. Öğrenci 0.25 fazla matematik yapsa barajı geçebilecekken, baraj altı kalıyor. Puan ve sıralama bu kadar değişkenken puanla baraj olmaz. Örneğin; AYT barajı 180'den 170 yerine 160'a düşürülse 240 bin aday daha tercih hakkı elde edecekti. TYT'de barajın 150'den 140'a düşürülmesi 250 bin öğrenciye tercih hakkı verdi.”

BARAJLAR KALDIRILSIN

“Bu yıl sınava 2.5 milyon aday girdi. Her 100 öğrenciden 25'i lisans programı tercih hakkı elde edebildi. Geçen yıl bu oran 100 öğrencide 40 kişiydi. TYT için ayrı AYT için ayrı baraj olmamalıdır. Baraj illa olacaksa da her yılın ortalamaları ve standart sapmalarına göre değişken ve dinamik planlanmalı. Çünkü, geçen yıl yapılan sınav ile bu yıl yapılan sınavda soruların zorluk-kolaylık derecesi, aday profili birbiriyle standart değil. Sistem buna rağmen sabit bir baraj kurup, her yıl öğrencileri eliyor. Öğrenci eleme mantığı bırakılıp, sıralama mantığıyla öğrenciler üniversiteye yerleştirilmeli.”