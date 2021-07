Boğaziçi’nde protesto sürüyor

Boğaziçi Üniversitesi'nde protestoların 30'uncu haftasına girildi. Boğaziçili akademisyenler protestoların 204'üncü gününde; Melih Bulu'nun görevden alınması ve rektör yardımcısı Naci İnci’nin vekaleten rektör olarak atanmasının ardından İnci'nin, Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü öğretim görevlisi Can Candan'ı görevden almasına tepkilerini gösterdi.

O anları, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Ahmet Emre ve Aslı Kalaycıoğlu görüntüledi.

“CAN CANDAN YALNIZ DEĞİLDİR”

Akademisyenler, her iş günü olduğu gibi bugün de “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” diyerek arkalarını 134'üncü kez rektörlük binasına döndüler. Akademisyenler, nöbet boyunca ellerinde, “Can Candan Yalnız Değildir” yazan Can Candan fotoğrafları taşıdılar ve nöbetin ardından Candan'ın fotoğraflarını rektörlük binasının kapısına yapıştırdılar. Akademisyenler, görevden alınan meslektaşlarına destek olmak için oturma eylemi de başlattılar ve Candan görevine iade edilene kadar her gün rektörlük binası önünde eylemlerine devam edeceklerini açıkladılar.