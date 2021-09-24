Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS sonuçları için tarih belli oldu

Türkiye'de her yıl düzenlenen Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı sonuçları için tarih belli oldu. Bursluluk sınav sonuçları 28 Eylül Salı günü açıklanacak.

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Eski adıyla PYBS yeni adıyla İOKBS olan bursluluk sınavı 5 Eylül tarihinden Türkiye genelinde gerçekleştirildi. MEB tarafından düzenlenecek ve 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11’inci sınıf öğrencileri katıldı. Sınav sonrasında binlerce aday İOKBS sonuçları için beklemeye başladı.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye’de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.