Denizli’de 158 derslik karantinada

Eğitim İş Denizli Şubesi Başkanı Namık Kemal Aydoğan, Denizli’de 158 derslikte karantina uygulandığını 6 derslikte ise karantinanın sona erdiğini belirtti. Aydoğan, “Okullarımız temizlik yönünden yetersiz. Yardımcı personel yönünden çok sıkıntı yaşıyor” dedi.

Selami AYDIN

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Denizli'de Eğitim İş sendikasının il genelinde topladığı verilere göre her okul türünden toplam 158 derslikte karantina uygulandığı ortaya çıktı.

“OKULLARIMIZ TEMİZLİK YÖNÜNDEN YETERSİZ”

SÖZCÜ'ye açıklamada bulunan Aydoğan okulların temizlik yönünden yetersiz olduğunu belirterek, “Okullarımız temizlik yönünden yetersiz. Yardımcı personel yönünden çok sıkıntı yaşanıyor. Tuvaletleri temizleyecek, koridorları temizleyip paspas yapacak yardımcı personel bulunamıyor. Temizlik ve hijyene her dönemden daha fazla gereksinim duyduğumuz bugünlerde bakanlığın kadrolu yardımcı personel ataması yapmaması büyük problemler doğuruyor. Taşeron işçilerle ya da toplum yararına proje dedikleri İŞKUR üzerinden okullara tahsis edilen çalışanlarla bu işlerin yapılması mümkün değil. Taşıma su ile değirmen dönmez” diye konuştu.

“KADROLU YARDIMCI PERSONEL ATANMALI”

Eğitim İş olarak 2011 yılından bu yana bakanlığa önerilerde bulunduklarını belirten Aydoğan, “Okullarımıza var olan uygulamanın dışında derhal kadrolu yardımcı personel ataması yapılması gerekiyor. Birçok meslek Lisesi öğrencimiz işsiz durumda. Elektrik su tamiratı, boya badana becerisine ve bilgisine sahip meslek Lisesi mezunu öğrencilerimiz okullarımıza kadrolu çalışan olarak alınabilir ve bu hizmetler daha sağlıklı yürütülebilir” ifadelerini kullandı.