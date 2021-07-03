Dershaneler kapatıldı, ‘kaçak okullar’ açıldı!

Kapatılan dershanelerin yerini farklı isim ve oluşumlarla yenileri alırken, Ankara'da 23 köklü özel okulun yöneticilerinden oluşan platform, “Kaçak okullar” sorununa çare bulunması için Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) devreye girmesini istedi. Bakanlık, topu başka bakanlıkların üzerine atarken, 7 yıl önce kapatılan dershanelerin farklı isimlerde eğitim dünyasında yerlerini korudukları ve giderek güç kazandıkları da ortaya çıktı.

“Kaçak eğitim”e dikkat çeken ve bu sorunun giderek büyüdüğünü belirten Eğitim Platformu adına SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan Mirkan Aydın, İbrahim Gündüz ve Gökhan Ünlüer, kapatılan dershanelerin “Tüm derslerde faaliyet gösteren özel öğretim kursları”, “ Dershanecilik yapan muhtelif kurslar”, “Özel dersler”, “Kaçak Bürolar” şeklinde fiilen devam ettiğini belirttiler. Bu oluşumların tehlikelerini de bakanlığa sunulan raporda şöyle sıraladılar:

GÜVENLİK, MALİ, AKADEMİK

■ Güvenlik Yönünden: MEB ataması olmayan, adli sicili meçhul, öğretmenlik ehliyeti taşımayan hatta KHK ile meslekten çıkarılmış kişiler tarafından bu faaliyetler yürütülüyor. Bu durum, ulusal güvenliği tehdit edebilecek derecede yaygınlaştı.

■ Mali Yönden: Kısmen ya da tamamen belgesiz ödeme tahsilat düzeni uygulandığından vergi ve SGK kaybı yaşanıyor. İstanbul'da kaçak kursların, yıllık ücretinin 20 bin ile 50 bin TL aralığındadır.

■ Akademik Yönden: Kaçak eğitim oluşumları, kendilerine alan açmak ve pazar yaratmak için örgün eğitim kurumlarını kötülemekte, sınav sisteminden kaynaklı rekabetten faydalanarak kendilerini bir ihtiyaç olarak veli ve öğrencilere sunuyor. Ancak, öğrenci ve ailelerin okul eğitiminin üzerine üstlendikleri bu külfetin, sınav sonuçlarına somut bir faydası bulunmuyor.

Raporda “Kaçak oluşuma ortam oluşturan” unsurları ise şöyle sıralandı:

■ Tüm Derslerde Faaliyet Gösteren Özel Öğretim Kursları:

2 bin 538 özel öğretim kursu bulunuyor. Resmi olarak tek derste; gayriresmi olarak tüm derslerde hizmet vererek tam anlamıyla dershanecilik yapan kurumlar var.

■ Dershanecilik Yapan Kurslar: Kişisel gelişim, kariyer vb adlar altında ruhsat alan kursların bir kısmı, gayriresmi olarak sınavlara hazırlık süreci yürüterek dershanecilik yapıyor. Özel okullara yüz yüze eğitim izni verilmediği dönemde, bu kurslar ders verebildi.

Özel dersin saati en az 300 lira

Raporda şu bilgiler de yer aldı:

Özel Ders: Eğitimci olan ya da olmayan kişiler tarafından, saatlik ücreti 300 TL'ye varan, ders saat sayısı sınırlanmayan ayrıca denetimsiz ve vergisiz özel ders piyasası oluşturulmuştur. Birçok öğretmen, asıl motivasyon ve performanslarını özel derslerde gösteriyor.

Kaçak Bürolar: MEB, belediyeler ya da vergi dairelerinden ruhsatı olmayan bu oluşumlar, büyük şehirlerde villa ya da plaza tipi yerlerde, küçük kentlerde ise büro tipi mekânlarda özel ders uygulamasıyla kaçak eğitimi yürütüyor.