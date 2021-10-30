Ek sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak, kimler girecek?

Ek sorumluluk sınavı duyurusu MEB tarafından paylaşıldı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından lise 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile mezun olamayan ve üniversitelere yerleştirilen öğrenciler için kasım ayında ek sorumluluk sınav hakkı tanındı.

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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından illere gönderilen yazıda, 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim öğretim yıllarının COVID-19 salgını nedeniyle yüz yüze ve uzaktan eğitimle tamamlandığı hatırlatıldı.

Ayrıca bu süreçte lise öğrencilerinin sorumlu olunan ders sayısına bakılmadan başarısız oldukları derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmelerinin sağlandığı anımsatıldı.

EK SORUMLULUK SINAVI NE ZAMAN?

MEB'in resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yazıda, bu durumdan kaynaklı olarak bazı öğrencilerin sorumluluğu bulunan ders sayısının arttığı ve takvimine göre yapılan sorumluluk sınavlarında derslerin tamamının sorumluluğunun kalkmasının mümkün olmadığına işaret edilerek öğrenci ve velilerden taleplerin geldiği ifade edildi.

Bu kapsamda, ortaöğretim kurumlarının 10, 11, 12. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile 12. sınıfta mezun olamayıp beklemeli durumda olan ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında YKS sonucunda üniversitelere yerleşen ve geçici kayıtları yapılarak 31 Aralık 2021'e kadar kesin kayıtlarının yapılması gereken öğrenciler için ek sorumluluk sınavı hakkı verildi.

Ek sorumluluk sınavlarının, 2021-2022 eğitim öğretim yılına mahsus olmak üzere kasım ayında yapılması kararlaştırıldı.