‘Eskişehir’de 65 bin öğrenciden sadece 15 bin 200 öğrenciye yurt var’

Eskişehir İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Orkun Kılıç, 65 bin üniversite öğrencisi bulunan Eskişehir’de 15 bin 200 öğrenci için yurt imkanı bulunduğunu belirtti. Kılıç, "Öğrencilerin haklı isyanlarını anlatma çabalarını, sert bir üslupla bastırmaya çalışanlara karşı öğrencilerin sesini duyurmak adına buradayız" dedi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir İMO Başkanı Orkun Kılıç, ülke genelinde yaşanan yurt ve kira artışları nedeniyle ‘Barınamıyoruz’ adı altında eylem yapan üniversite öğrencilerine destek çıkarak, öğrencilerin barınamadığını, geçinemediğini söyledi.

‘BARINAMIYORUZ’ ÇIĞLIĞI UTANÇ VERİCİ BOYUTA ULAŞTI

Uzun süredir gündemde yer alan üniversiteli gençlerin barınma sorunu ile ilgili olarak açıklama yapan Kılıç, şunları söyledi:

“Ülkenin geleceği şüphesiz ki memleketi için, geleceği için eğitim alan, emek veren üniversitelilerdir. Toplumumuzun, toplumumuzu bu geleceğe taşıyacak gençlerimize sahip çıkması gerekir.

18 yaşında elinde bavuluyla bilmediği bir şehre gelen genç, kalacak yer bulamıyor, talep edilen fahiş fiyatlara ise cep harçlıkları dayanmıyor! Parklarda yatan bu gençlerin ‘barınamıyoruz’ çığlığı ve bu konunun çözümsüzlüğü hepimiz adına utanç verici bir boyuta ulaşmıştır.”

KENDİ İMKANLARIYLA ÇÖZÜM BULMASI BEKLENİYOR

Türkiye’de yaklaşık 9 milyon üniversite öğrencisi olduğunu, yaklaşık 700 yurtta 700 bin öğrenci için kalacak yer sağlanabildiğini ifade eden Kılıç, şöyle devam etti:

“Geri kalan 8 milyon 300 bin gencimizin ise, kendi imkanlarıyla bir çözüm bulmaları beklenilerek; özel yurtların ve ev kiralarının fahiş fiyatlarına ya da tarikat ve cemaatlerin kucağına itiliyor. Eskişehir özelinde üç üniversitede toplam 65 bin öğrenci bulunmaktadır.

Buna karşılık 7.000 kız, 5.000 erkek ve yakın zamanda hizmete başlayacak 1.500 erkek (kapasite artırımıyla 1.790), 1.250 kız (kapasite artırımıyla 1.400) olmak üzere toplam 15.200 kapasiteli yurt imkanı mevcuttur. Sadece, yaklaşık 900 bin nüfuslu kentimizde bile, 50 bin öğrenci kendi imkanlarıyla barınma sorununu çözmeye çalışmaktadır.

Geçirdiğimiz iki yıllık salgın sürecinden, sadece yurt ve konut sahipleri değil, herkes etkilendi. Buna rağmen salgının faturası bu zamanlarda öğrencinin sırtına yükleniyor. Bu durum, aslında toplumumuzda çok daha büyük sosyal bir soruna işaret ediyor.

Elazığ depreminde depremden bir gün sonra kiraları iki katına çıkarıp, komşularının mağduriyetinden kazanç elde etmeye çalışanlar, bugün de o kazancı öğrencilerden elde etmeye çalışıyorlar. Öğrencilerin haklı isyanlarını anlatma çabalarını, sert bir üslupla bastırmaya çalışanlara karşı öğrencilerin sesini duyurmak adına buradayız.

Gençlerimiz; barınamıyor, geçinemiyor, geleceksiz bırakılıyor. Bu sorunun bir an önce çözülmesi adına vatandaşları duyarlı olmaya, yetkili mercileri ise çözüm bulmaya davet ediyoruz.”