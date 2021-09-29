İBB burs başvurusu ne zaman başlıyor? İBB burs başvuru tarihi belli oldu

İBB burs başvurusu için tarih belli oldu. İBB'nin ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine verdiği senelik 3.200 lira burs için başvurular 5 Ekim 2021'de başlayacak. Geçtiğimiz yıllarda yıllık öğrenci başı 3 bin 200 TL olarak belirlenen Eğitim Yardımı; Aralık’ta 1200 TL, Şubat’ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak ödenmişti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler başvuru için araştırmalara başladı. Peki 30 bin öğrenciye taksitlerle ödenecek, yıllık eğitim yardımı yapılacak.

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İBB burs başvurusunu 5 Ekim’de başlayacağını duyurdu. Yapılan paylaşım şu şekilde;

“Sevgili İstanbullumuz,

2021 – 2022 Eğitim-Öğretim yılında da “Genç Üniversiteli” eğitim desteğimiz devam edecektir.

“Genç Üniversiteli” Eğitim desteğinin başvuruları 5 Ekim’de başlıyor.”

İBB BURS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden TC Kimlik numaranızı, Ad ve Soyadınızı Anne veya Baba TC Kimlik numarasını ve doğrulama kodunu girerek giriş yapıp başvuruda bulunabilirler.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI

– T.C. vatandaşı olmak

– Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

– Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

– Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

– Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

– Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

– Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak