İki sınıfta daha yüz yüze eğitime ara verildi! Öğrenciler karantinaya alındı
Elazığ’da, iki ortaokulda bulunan iki farklı sınıfta, öğrencilerde corona virüsüne rastlanmasından dolayı eğitime ara verildi. Bu sınıftaki öğrencilerin karantinaya alındığı öğrenildi.
Elazığ'da Fırat Ortaokulu ve Elazığ Ortaokulunda bulunan iki farklı sınıfta, öğrencilerde corona virüsü olduğu tespit edilmesinin ardından eğitime ara verildi.
UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ
Sınıflardaki öğrenciler 14 gün boyunca karantina altına alınırken, derslerine uzaktan eğitim ile devam edecekleri öğrenildi.
Okullar yüz yüze eğitime devam ederken, Milli Eğitim Müdürlüğü, kent genelindeki okullarda denetim ve gözetimin arttırıldığını açıkladı. İHA