Kalmadıkları ayı ödemedikleri için öğrencileri yurttan attılar

Eskişehir’de Doğan Arslan Bey KYK Yurdu’ndan ve Gündüzalp KYK Yurdu’ndan 100'ün üzerinde öğrenci, kalmadıkları Eylül ayının ödemesini yapmadığı gerekçesiyle yurttan atıldı.

Kemal ATLAN

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Eskişehir'de Doğan Arslan Bey KYK Yurdu'ndan ve Gündüzalp KYK Yurdu'ndan yaklaşık 100 öğrenci Eylül ayı ücretlerini ödemedikleri gerekçesiyle atıldı. Öğrencilerin yurttan atılması tepkiyle karşılandı.

KALMADIKLARI EYLÜL AYININ ÜCRETİNİ ÖDEMEDİLER, YURTTAN ATILDILAR

Salgın sonrası üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte birçok şehirde olduğu gibi Eskişehir'de de öğrenciler kira fiyatlarının yüksek olması nedeniyle barınma sorunu yaşadı. Türkiye’nin bir çok ilinde olduğu gibi Eskişehir’de de bir grup öğrenci yurt sorunu ve kira fiyatlarını protesto etmek için ‘Barınamıyoruz’ eylemi gerçekleştirdi. Ev tutamayan birçok öğrenci devlet yurtları olarak bilinen KYK yurtlarını tercih etti. Eskişehir'de de geçtiğimiz gün, Doğan Arslan Bey KYK Yurdu'ndan yaklaşık 40, Gündüzalp KYK Yurdu'ndan da yaklaşık 70 öğrenci, Eylül ayı ücretlerini ödemedikleri gerekçesiyle yurttan atıldı. Ekim ayında yurda yerleşen öğrenciler, kalmadıkları Eylül ayının ücretini ödemedikleri gerekçesiyle yurtla ilişkileri kesildi. Öğrenciler, kalmadıkları Eylül ayı için ücret ödeneceğini bilmediklerini söyledi. Yurttan atılan öğrenciler, KYK İl Müdürlüğü ile görüştüklerini fakat olumsuz yanıt aldıklarını belirterek sorunlarını valiliğe ilettiklerini ifade etti. Kalacak yeri olmayan öğrenciler, yurtlarına geri dönemezlerse ailelerinin yanına dönmeyi düşündüklerini de söyledi.

BU HATADAN BİR AN ÖNCE DÖNÜLMELİ

Öğrencilerin yurttan atılmasına ilk tepkiyi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer gösterdi. Çakırözer, öğrencilerin kalmadıkları Eylül ayının ödemesini yapmadığı gerekçesiyle 100’e yakın öğrencinin yurttan atıldığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na çağrıda bulunan Çakırözer, soruna çözüm bulunmasını ve öğrencilerin geceyi sokakta geçirmemesini istedi. İYİ Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Levent Bayraktar, da öğrencilerin yurttan atılmasına tepki göstererek, “Eskişehir'de şu an için aldığımız duyumlara göre Doğan Arslanbey ve Gündüz Alp KYK yurtlarında 100’ün üzerinde öğrencinin Eylül ayı ücretlerini ödemediği nedeniyle kovulduklarını öğrendik. Aslında KYK yurtlarında kalan öğrenciler kaldıkları ayların ücretlerini öderler. Eylül ayı içerisinde kalmamış öğrencilerin neden bu şekilde ücret talebine bulunduklarını bilmiyoruz. Bu arkadaşlar da Eylül ayı içinde bir ödeme yapıp yapmayacakları konusunda bir bilgiye sahip olmadıkları için kendi ödeme ekranlarını takip etmiyorlar. Ekim ayını bekliyorlar ödeme yapmak için. Doğrudan ayın 12'si geldiğinde yurtlardan ayrılmanız gerekiyor denmiş. Bununla ilgili öğrenci arkadaşlardan belli bir kısmının KYK İl Müdürü ile görüşme yaptığını biliyoruz. Kendilerine mevzuatın hatırlatıldığı, mevzuatta ayın 10'una kadar ödeme yapılmadığı taktirde yurttan ayrılacaklarına ilişkin sözler sarf edilmiş. Olumsuz dönüş almışlar. Arkadaşlar yetkili yerlerle görüşmeye devam ediyorlar. Haklarını arıyorlar. Barınma sorunun bu kadar gündemde olduğu bir dönemde öğrencilerin yurttan atılma sebebi kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Endişeyle bekliyoruz. Umarım barınma sorununun bu kadar yüksek olduğu bir dönemde böyle bir hataya yetkili merciler imza atmaz diye düşünüyorum. Umarım bu hatadan bir an önce dönülür” şeklinde konuştu.