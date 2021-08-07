KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS sonuç tarihini duyurdu
Kamuda görev almak isteyen adayların yıl boyunca çalışmalarını yürüttüğü KPSS’de birçok sınav tamamlandı. Alacakları puanlar ile tercihlerde bulunacak adaylar, ÖSYM’nin sonuç tarihini iple çekiyor. ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgilere sonuçlar 16 Eylül tarihinde erişime açılacak.
KPSS'de sınavlarını geride bırakan adaylar gözlerini ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçlara çevirdi. KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 16 Eylül'de açıklanacak.
Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.