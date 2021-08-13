LGS yerleştirme başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS nakil tercihleri sonucunda herhangi bir yere yerleştirmemiş öğrenciler için boş kontenjanlara il/İlçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması bugün sona eriyor. Lise yerleştirme nakil komisyonu sonuçları 20 Ağustos'ta belli olacak.

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LGS ardından alında tercihler sonucunda bir yere yerleştirilmeyen öğrenciler boş kontenjanlara yerleştirilecek. Başvuru işlemleri 13 Ağustos’ta sona erecek.

NAKİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MEB'in internet sitesine giriş yaptıktan sonra duyurular kısmından ya da yukarıdaki MEB linkine tıklayarak sonuç sorgulama sayfasına erişebilirsiniz. Sayfaya girdiğinizde sizden T.C kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi soracak. İstenen bilgileri doğru şekilde girdiğiniz anda nakil sonucunuzu görüntüleyebilirsiniz. MEB'in sayfasında karşınıza çıkacak ekran aşağıdaki gibidir.

LGS YERLEŞTİRME TAKVİMİ

26 Temmuz 2021 – Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

26-30 Temmuz 2021 – Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

02 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

02-06 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

09 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

09-13 Ağustos 2021 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

20 Ağustos 2021 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

23-27 Ağustos 2021 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

31 Ağustos 2021 – Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

06 Eylül 2021 – 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı