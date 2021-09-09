Lisede misafir öğrencilere haremlik-selamlık uygulama

İzmir Bergama’da, 14 Eylül Anadolu Lisesi’nin depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı alınınca, bu öğrenciler binaları yan yana olan Kız ve Erkek İmam Hatip Liselerine yerleştirildi. Ancak, Bergama Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kız İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü, 14 Eylül Anadolu Lisesi öğrencilerini ötekileştirerek izole etti. Kız İmam Hatip Lisesi’nin en üst katına yerleştirilen 14 Eylül Anadolu Lisesi öğrencilerinin, diğer sınıfların öğrencileri ile muhatap olması, ana merdiveni kullanması ve kantine gitmesi yasaklandı. Yasaklamalara öğretmenler odası da dahil edildi.

Gökmen ULU

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İzmir'in Bergama İlçesi'ndeki 14 Eylül Anadolu Lisesi binası, 30 Ekim 2020'deki 6.9 büyüklüğündeki depremde hasar gördü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilk etapta okul binası için “sağlam” raporu verdi. Veliler itiraz ederek, yapının kapsamlı olarak incelenmesi için imza kampanyası başlattı. Bunun ardından bakanlık okulda tekrar inceleme yaptı. Bu inceleme sonunda binanın hasar gördüğü ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek yıkım kararı verildi.

Yıkım kararından sonra 14 Eylül Anadolu Lisesi öğrencilerinin eğitim görebileceği bir okul arayışına başlandı. En az sayıda öğrenci bulunan okulların, yan yana olan Kız İmam Hatip Lisesi ile Erkek İmam Hatip Lisesi olması ve binaların büyüklüğü göz önüne alınarak, 14 Eylül Anadolu Lisesi öğrencilerinin bu okullara sevk edilmesi kararlaştırıldı.

LİSE ÖĞRENCİLERİ AYRIŞTIRILDI VE İZOLE EDİLDİ

Ancak Bergama Kız İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü, 14 Eylül Anadolu Lisesi öğrencilerini ayrıştırıp, ötekileştiren uygulamalar yaptı. İzolasyon ve öğrenciler arasında haremlik-selamlık uygulamasını, Eğitim-Sen Bergama Baş Temsilcisi Şirin Ünal SÖZCÜ'ye anlattı:

– Önce, kız ve erkek imam hatip öğrencilerinin tek binaya taşınması, 14 Eylül Anadolu Lisesi öğrencilerinin de diğer binaya yerleştirilmesi önerildi. Ancak, imam hatip okulları yönetimleri ile Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, “Kız ve erkek öğrenciler dini açıdan aynı ortamda bulunamaz” gerekçesiyle bu formülü kabul etmedi.

– Bunun üzerine 14 Eylül Anadolu Lisesi'nin 9. ve 10. sınıf öğrencileri Kız İmam Hatip Lisesi'nin beşinci katına, 11. ve 12. sınıf öğrencileri Erkek İmam Hatip Lisesi'nin en üst katına yerleştirildi. Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü, ergenlik döneminin başında olan 9. ve 10. sınıf öğrencilerini kabul etti, 11. ve 12. sınıf öğrencilerini istemedi.

ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE YASAKLAR KONULDU

– Kız İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü, 14 Eylül Anadolu Lisesi öğrencilerini ötekileştirerek izole etti. Bu öğrencilerin Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile diyalog kurmasını yasakladı. Bu doğrultuda, ana merdiveni kullanmalarına yasak koydu. Okul yönetimi, ana merdivenin beşinci ile dördüncü katları arasına sıra koyarak barikat kurdu. Anadolu lisesi öğrencilerinin teneffüslerde ve okula giriş – çıkışlarda yangın merdivenini kullanmaları şart koşuldu.

– Ayrıca 14 Eylül Anadolu Lisesi öğrencilerinin, Kız İmam Hatip Lisesi'nin kantinini kullanmaları da yasaklandı. Bunun yerine, yan binada bulunan Erkek İmam Hatip Lisesi'nin kantinine gidebilecekleri bildirildi.

ÖĞRETMENLER ODASINDA DA AYRIMCILIK YAPILDI

– 14 Eylül Anadolu Lisesi öğretmenlerinin, Kız İmam Hatip Lisesi'nin öğretmenler odasına girmesi de yasaklandı. Yan tarafta bulunan Erkek İmam Hatip Lisesi'nin öğretmenler odasını kullanabilecekleri belirtildi. Öğretmen ve öğrenciler çok üzgün. Veliler isyanda. Ne yazık ki bu çağdışı zihniyet okul kültürünü de yok ediyor.