Milli Eğitim Bakanı Özer’den yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim konusunda açıklama yaptı. Bakan Özer, "Okulların kapanması gibi bir durum söz konusu değildir" ifadesini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Corona virüsü salgını nedeniyle yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarının ardından bir açıklama da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den geldi. Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında açıklama yapan Bakan Özer, “Okulların kapanması gibi bir durum söz konusu değildir” ifadesini kullandı.

BAKAN KOCA: BÖYLE BİR SORU ARTIK SORULMAMALI

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) basın mensuplarının sorularını yanıtlan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da yüz yüze eğitim ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu:

* Okulların özellikle pandemi sebebiyle kapalı olabilme ihtimalini artık vatandaşımız düşünmemeli. Böyle bir soru da artık sorulmamalı.

* Yani salgın okulların kapanma sebebi olmayacak. Tedbirler devreye girebilir. Ama okulların kapanma durumu salgın nedeniyle olamaz. Bilim Kurulu’nun da böyle bir gündemi söz konusu değil.

İlginizi Çekebilir Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim, toplumsal kapanma, 3'üncü doz Biontech ve 12 yaş altına aşı açıklaması