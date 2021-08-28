Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Birinci önceliğimiz tüm sağlık önlemlerini alarak 6 Eylül'de başlayacak okulları açık tutmak. Önlemlerin takipçisi olacağız. Velilerimiz çok rahat olsun" diye konuştu.

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Özer’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Birinci önceliğimiz tüm sağlık önlemlerini alarak 6 Eylül’de başlayacak okulları açık tutmak. Önlemlerin takipçisi olacağız. Velilerimiz çok rahat olsun.

* Okul bazlı ortaya koyduğumuz Kovid-19 önlemleri için elektronik takip sistemimiz hazır. Çoklu kontrolle sistemin sağlıklı çalışabilmesiyle ilgili tüm önlemlerimizi aldık.