Mimarlık öğrencileri Elazığ’a UMUT OLDU

Özel sektör, sivil toplum ve yerel yönetim el ele vererek ‘Umut-Elazığ' projesini geliştirdi. Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ece Ceylan Baba ve dünyaca ünlü Mimar Emre Arolat'ın öncülüğündeki projede Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile 18 öğrenci katıldı. Belediyenin tahsis ettiği 600 dönüm arazide eğitim, konut, sağlık, ticaret gibi 750 farklı yapı tasarlandı.

TÜRKİYE'DE İLK OLACAK

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ece Ceylan Baba:

“Türkiye'de bir ilk olan projeyi tamamen öğrencilerimiz tasarladı. Ekonomik olarak kendi kendine yetecek bir yaşam alanı kurulu­yor. Doğayla iç içe, kentsel tarım yapılacak. Düşey tarım modülleri ile toprak işgal edilme­den, her üniteye ayrı tarım alanı kurulacak. Sebze-meyve yetişti­rilip, geliriyle depreme dayanıklı yeni yaşam alanları yapılacak.”