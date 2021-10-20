Muğla’da üniversitelilere 2 bin 400’er lira eğitim desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Osman Gürün, üniversite öğrencileri için eğitim desteği başlattıklarını açıkladı. 31 Aralık tarihine kadar sürecek başvurular sonucunda eğitim desteği almaya hak kazanan öğrencilere 2 bin 400 TL ödeme yapılacak.

Yaşar ANTER

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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite eğitimi gören öğrenciler için eğitim desteği başlatıldığı açıklandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yaptığı açıklamada üniversite öğrencilerinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar başvuruların devam ettiğini belirterek “Başvurusu onaylanan öğrencilere 2 bin 400 TL ödeme açılacak. Ayrıca başvuru koşulları doğrultusunda, Muğlalı öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunmak istiyoruz, bu nedenle eğitimli gençlerin şehre daha iyi hizmet edebileceklerine inanıyoruz” diye konuştu.

“EVLATLARIMIZIN SADECE EĞİTİMLERİNE ODAKLANMALIRINI İSTİYORUZ”

Gürün açıklamasının devamında ise “Öğrencilerimiz ülkemizin farklı şehirlerinde eğitim görerek, geleceğin Türkiye'si için çok önemli bir noktada bulunuyorlar. Bizde öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim almaları ve gittikçe zorlaşan geçim sıkıntısına bir nebze çare olabilmek için çalışıyoruz. Öğrencilerimizin sadece eğitim hayatına odaklamaları ve bu doğrultuda başka etkenleri kendilerine dert edinmemeleri görüşündeyiz. Günümüz şartlarında bu pek mümkün gözükmese de biz Büyükşehir Belediyesi olarak gereken desteği sağlamaya çalışıyoruz. Evlatlarımızın en iyi eğitimi almaları ve kentimize kalifiyeli olarak hizmetler, projeler üretmeleri en büyük arzumuz. Genç ve parlak nesillerin bizleri çok daha ileri taşıyacağına inancımız tam. Bu nedenle kendilerine elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.